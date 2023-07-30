Украина

В субботу двумя матчами продолжился первый тур Премьер-лиги 2023/24. Рух одержал волевую победу над Зарей, а Шахтер одолел Металлист 1925. Действующий чемпион потерял Валерия Бондаря, которого вывезли с поля с подозрением на перелом Это уже вторая потеря "горняков" – за несколько часов до игры Георгий Судаков сообщил, что пропустит первые матчи сезона из-за удаления аппендицита.

Гол на 21-й секунде, Ингулец устроил погром с дебютным хет-триком сезона, Металлист стартовал с поражения – результаты Первой лиги.

Виктор Цыганков оформил гол+ассист в матче с бывшим чемпионом Англии на его поле.

Кубок Украины официально стартовал: результаты дебютных матчей сезона 2023/24.

Трансферы

Динамо официально отпустило скандального форварда к победителю Кубка Либертадорес.

Садио Мане ведет переговоры о трансфере в другой клуб – Бавария подтвердила.

Эдинсон Кавани официально покинул Европу – форвард стал игроком легендарного клуба и взял номер Марадоны. Новый клуб нашел и Хамес Родригес, карьера которого постепенно угасает.

Килиан Мбаппе в Реал: Мадрид определил максимальную сумму, которую готов заплатить ПСЖ – цифры впечатляют.

Анатолий Трубин станет игроком Интера и не даст Шахтеру заработать, убеждают итальянские СМИ.

Другие главные события

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