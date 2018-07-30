Главные новости футбола 29 июля: Шахтер, Карпаты и Десна победили в УПЛ, украинцы засияли в европейских чемпионатах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июля.

Завершился 2 тур УПЛ

Шахтер без проблем обыграл Арсенал-Киев и догнал Динамо в турнирной таблице чемпионата. Больше всего пользы "горнякам" принес Тайсон, который оформил две результативные передачи и забил гол. Этот матч стал 800-м для Шахтера в элите украинского футбола.

Десна прогнозируемо воспользовалась истощением Мариуполя и одержала первую победу в УПЛ, разгромив соперника. Героями встречи стали авторы дублей Дмитрий Хлёбас и Александр Филиппов.

Карпаты дома переиграли Черноморец благодаря голу Марьяна Шведа. Молодой "лев" мог записать себе в актив еще и ассист, однако арбитр отменил гол Сергея Мякушко из-за выдуманного офсайда. Ну а Олимпик неожиданно оказался сильнее действующего бронзового призера Ворсклы.

Успехи украинцев за рубежом

Александр Зинченко провел неоднозначный матч Международного кубка чемпионов против Баварии. Роббен не раз посрамил украинца, который пытался исправиться в атаке Манчестер Сити.

Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму одолеть в товарищеском матче Ипсвич: взаимодействие на фланге, контакт с Уилширом и споры фанатов в духе "кто лучше?" Как оказалось, клуб украинца является одним из самых ненавистных в АПЛ.

Руслан Малиновский забил и отдал голевую передачу за Генк в матче с Локереном. В этом же туре бельгийского первенства Егор Назарина с Антверпеном обыграл Шарлеруа.

Иван Петряк отметился дублем в составе Ференвароша против МТК Кичака и Селина. Иван стал лучшим игроком матча чемпионата Венгрии, а его команда уверенно победила.

Важные новости из Европы

Уэйн Руни издевательски забил экс-голкиперу манкунианцев Ховарду – дебютный гол "Шрека" в МЛС. Прада, в той игре ему разбили голову до крови.

Выбив в полуфинале сборную Украины, Португалия в ярком решающем матче победила Италию и выиграла Евро-2018 U-19.

Шахтер отдал защитника Додо в аренду португальскому клубу. А фулбек Динамо – вице-чемпион мира Йосип Пиварич – заинтересовал испанский Бетис.