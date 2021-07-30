Еврокубки

Украина потеряла первую команду в еврокубках. Ворскла дома проиграла финнам и вылетела из Лиги конференций. Полтавчан снова постигло проклятие последних минут, но к игре и психологии команды очень много вопросов.

Колос узнал первого соперника в Лиге конференций. Украинцы забивали, ассистировали и сенсационно вылетали из турнира – результаты матчей квалификации.

Украина

Динамо представило новую форму на сезон 2021/22 – оригинальный дизайн с новыми цветами. Динамо наступает на грабли Шахтера: скандал с историческим врагом и потерянные таланты, или фарм-клубы – это зло. Киевляне официально отпустило Кадири в Черноморец, но подписали сенегальского полузащитника.

Альянс продолжит выступления в Первой лиге – президент опроверг слухи о приходе в клуб Смалийчука и Гельзина.

Наши за границей

Николай Матвиенко вновь заинтересовал Вест Хэм – у защитника Шахтера серьезные конкуренты. Появилась информация, что Роман Зозуля перешел в португальский клуб. Манчестер Сити представил экологическую гостевую форму на новый сезон, а Александр Зинченко принял участие в презентации.