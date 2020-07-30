Главные новости футбола 29 июля: Колос будет играть в Лиге Европы, препятствие для Луческу и возможный новичок Динамо

Украина

Колос обыграл Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы. Смотрите видео гола и обзор матча. Костышин оригинально прокомментировал исторический выход скромного клуба с Коваливки в еврокубки.

Шахтер победил Верес в контрольном поединке в рамках подготовки к Вольфсбургу: решающая красота от Тете, голкипер, который едва не стал героем, и тоска по Исмаили перед Лигой Европы.

Карпаты продолжают разваливаться. Санжар решил покинул пост главного тренера – будущее львовского клуба неизвестно. А вот СК Днепр-1 должен оплатить Зари серьезную клаусулу за Скрипника – переход почти оформлен.

Луческу в Динамо

Назначение румынского специалиста остается топ-темой СМИ. Динамо сообщило детали презентации Луческу, а затем появилась информация, что мероприятие может сорваться из-за неожиданной причины.

Между тем селекционер Динамо Огнен Вукоевич вроде бы договорился об условиях работы в тренерском штабе киевлян. Контракт заключен по схеме Луческу.

На просмотр в лагерь киевского клуба прибыл защитник македонского Вардара.

Наши за границей

"Малиновский – наследник Гомеса, ему нет равных в 2020". Итальянские СМИ вновь восхваляют украинца и предсказывают ему знаковую роль в Аталанте.

Еще один украинец в Серии А Евгений Шахов помог Лечче победить Удинезе. Его команда наблизилась к спасению.

А вот испанская пресса рассуждает о будущем Андрея Лунина. Голкиперу сборной Украины прогнозируют переломный год и другой статус в Реале.