Главные новости футбола 29 июля: Динамо может подписать лидера сборной Люксембурга, Алибеков переехал в Европу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июля.
Украина
Киевское Динамо может объявить о трансфере Жерсона Родригеса на следующей неделе. Между тем СК Днепр-1 подписал ветерана Папу Гуйе.
Ахмед Алибеков официально стал игроком Слована из чешского Либерца. Спортивный директор клуба высоко оценил талант украинца.
Трансферы
Франкфуртский Айнтрахт готов предложить контракт Рибери. В то же время Монако нашел замену Фалькао в Реале.
Бельгийский Брюгге перед матчами с Динамо в Лиге чемпионов усилился нападающим сборной ЮАР. А Маркос Рохо может покинуть Манчестер Юнайтед.
Другие топ-события
Криштиану Роналду встретился с Пересом на награждении от Marca – португалец получил приз "Легенда", а также признался, что сожалеет о своем уходе из Реала.
Гарет Бейл был готов к переезду в Китай, семья игрока поддержала это решение, а теперь он разозлился на боссов Реала из-за срыва трансфера. Мадридский Реал рискует провалить следующий сезон из-за равнодушия, немецкой лени и эпидемии травм, от которой выигрывает только Лунин.
Патрис Эвра официально завершил карьеру и рассказал о дальнейших планах.