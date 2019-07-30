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Главные новости футбола 29 июля: Динамо может подписать лидера сборной Люксембурга, Алибеков переехал в Европу

07:00 139 Читати українською
Главные новости футбола 29 июля: Динамо может подписать лидера сборной Люксембурга, Алибеков переехал в Европу
Ахмед Алибеков (слева) в Словане Либерец / ФК Слован Либерец

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июля.

Украина

Киевское Динамо может объявить о трансфере Жерсона Родригеса на следующей неделе. Между тем СК Днепр-1 подписал ветерана Папу Гуйе.

Ахмед Алибеков официально стал игроком Слована из чешского Либерца. Спортивный директор клуба высоко оценил талант украинца.

Трансферы

Франкфуртский Айнтрахт готов предложить контракт Рибери. В то же время Монако нашел замену Фалькао в Реале.

Бельгийский Брюгге перед матчами с Динамо в Лиге чемпионов усилился нападающим сборной ЮАР. А Маркос Рохо может покинуть Манчестер Юнайтед.

Другие топ-события

Криштиану Роналду встретился с Пересом на награждении от Marca – португалец получил приз "Легенда", а также признался, что сожалеет о своем уходе из Реала.

Гарет Бейл был готов к переезду в Китай, семья игрока поддержала это решение, а теперь он разозлился на боссов Реала из-за срыва трансфера. Мадридский Реал рискует провалить следующий сезон из-за равнодушия, немецкой лени и эпидемии травм, от которой выигрывает только Лунин.

Патрис Эвра официально завершил карьеру и рассказал о дальнейших планах.

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