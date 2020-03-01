Главные новости футбола 29 февраля: Ливерпуль впервые проиграл, результативные украинцы в Европе, скандал в Германии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 февраля.

Топ-матчи дня

Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ 2019/20. Обидчиком команды Клоппа стал скромный Уотфорд, разгромивший мерсисайдцев со счетом 3:0. Последний раз Ливерпуль уходил с поля без очков в матче чемпионата больше года назад.

В Германии Бавария разгромила Хоффенхайм, но поединок был омрачен скандалом. Фанаты гостей устроили акцию протеста против владельца Хоффенхайма. Матч был остановлен, а после возобновления игры игроки обеих команд устроили банальную перепасовку до финального свистка вместо того, чтобы идти в атаку.

Лацио стал лидером Серии А, но у Ювентуса остается игра в запасе. Правда, она будет сыграна только 13 мая.

Украина

В субботу прошли 3 матча 20-го тура УПЛ. Львов отобрал очки у Александрии на последних минутах, а Десна уничтожила Мариуполь. Завершился игровой день поединком в Киеве, в котором Колос победил Карпаты и продлил ужасную серию "зелено-белых".

Украинцы продолжают результативно выступать в Венгрии и Бельгии, а вот Роман Зозуля не сумел забить в ворота Райо Вальекано в принципиальном для себя поединке.

Другие главные события

Андрей Лунин может не вернуться в Реал летом. Мадридцы рассматривают возможность подписания нового голкипера.

Реал и Барселона объявили список игроков, которые готовятся к Эль Класико. Центральный матч Ла Лиги пройдет в воскресенье в 22:00.