"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 декабря 2022 года. Смерть Пеле, арест Жеваго, назначения в Ингульце.

Король ушел в вечность

Пеле умер. Король футбола годами боролся со страшной болезнью. Бразилец долгое время лечился от болезни почек. Однако настоящим ударом стал рак толстой кишки. В 2022 году обнаружили новые опухоли – в легких, кишечнике и печени.

Шевченко – о смерти Пеле: "Твое наследие всегда будут помнить". К чествованию легенды присоединились Криштиану и Лео. "Покойся с миром": Роналду и Месси по-разному почтили легендарного Пеле. Португалец отметил, что "одного лишь "прощай" вечному королю Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая охватывает весь мир футбола в эту минуту". Аргентинец был более сдержанным.

Семья Пеле попросила Сантос изъять 10-й номер из обращения. А вот мнения руководства разделились. Меркантильные соображения мешают это сделать, ведь №10 остается настоящим брендом.

Украина

Жеваго попался из-за сомнительного "ритуала". Журналист раскрыл подробности задержания владельца полтавского клуба. Бюджет Ворсклы сократится почти вдвое. Арест миллиардера похоронил амбиции полтавчан. Жеваго взяли под экстрадиционный арест во Франции.

Топ-11 игроков сборной Украины с 1992 года. "Футбол 24" создал свою дискуссионную версию.

Сколько заработало Динамо за последние годы. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу раскрыл сумму.

Подорожал на 900%: Мудрик оказался в топе звезд, которые больше всего прибавили в цене на портале Трансфермаркт. "Переговоры с Арсеналом продолжаются". Палкин пролил свет на развитие трансфера Мудрика.

"Об увольнении не может быть речи": Луческу откровенно объяснил, почему не ушел из Динамо и когда уйдет на пенсию.

Ингулец официально объявил о назначении Ковальца на должность главного тренера.

Мир

Скандальный чемпион мира обозвал триумфатора ЧМ-2022 дерьмом и нарвался на жену Ди Марии.

Роналду станет игроком Аль-Насра 1 января – шейхи хотят переманить еще и Серхио Рамоса, звездного одноклубника Месси.

Мбаппе ответил на издевательское празднование чемпиона мира, который дразнил звездного форварда.