Главные новости футбола 29 августа: Шахтер переподписал форварда, дикие слухи вокруг Мудрика
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 августа.
Украина
Динамо официально подтвердило травму Андрея Ярмоленко. Лидер пропустит решающий матч, но есть другое усиление. Шахтер официально продлил контракт с форвардом сборной Украины.
Палкин претендует на должность в Ассоциации европейских клубов – гендиректор Шахтера обнародовал свою программу. Появилась информация, что ЛНЗ готовит назначение Кучера, но новичок УПЛ все возразил.
Европа
Галатасарай, Брага и Янг Бойз вышли в групповой этап Лига чемпионов. Последние три участника основной сетки определятся сегодня.
Поцелуй ценой карьеры: ФИФА планирует жестокое наказание для президента Федерации футбола Испании.
Наши за границей
Мудрик продолжает восстановление, а Почеттино оценил состояние украинца. Тем временем Арсеналу предложили сенсационный обмен Михаила на воспитанника.
Русин впервые раскрыл детали переезда в Англию. Украинское дерби в Кубке английской лиги вышло заочным, а Ярмолюк дебютировал с нервной победы.