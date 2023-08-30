Украина

Динамо официально подтвердило травму Андрея Ярмоленко. Лидер пропустит решающий матч, но есть другое усиление. Шахтер официально продлил контракт с форвардом сборной Украины.

Палкин претендует на должность в Ассоциации европейских клубов – гендиректор Шахтера обнародовал свою программу. Появилась информация, что ЛНЗ готовит назначение Кучера, но новичок УПЛ все возразил.

Европа

Галатасарай, Брага и Янг Бойз вышли в групповой этап Лига чемпионов. Последние три участника основной сетки определятся сегодня.

Поцелуй ценой карьеры: ФИФА планирует жестокое наказание для президента Федерации футбола Испании.

Наши за границей

Мудрик продолжает восстановление, а Почеттино оценил состояние украинца. Тем временем Арсеналу предложили сенсационный обмен Михаила на воспитанника.

Русин впервые раскрыл детали переезда в Англию. Украинское дерби в Кубке английской лиги вышло заочным, а Ярмолюк дебютировал с нервной победы.