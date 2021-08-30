Главные новости футбола 29 августа: Петраков начал работу в сборной Украины, Минай шокировал Шахтер, дебют Месси за ПСЖ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 августа.
Украина
Представлен новый тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым. Исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" уже провел первую тренировку национальной команды, которая в понедельник, 30 августа, вылетит в Нур-Султан на матч с Казахстаном.
Перед этим поединком у сборной возникли новые проблемы – Артем Довбик покинул команду из-за травмы. Герой матча против Швеции на Евро не поможет сборной в сентябрьских матчах. Есть проблемы и у Романа Яремчука, у которого поднялась температура. И вообще, на первой тренировке в распоряжении Петракова было всего 12 футболистов. Заметим, что после Казахстана Украина сыграет еще и против Франции.
Завершился 6-й тур УПЛ. Верес разбил Десну, забив 4 гола еще до перерыва. Сенсация случилась и в Ужгороде, где Минай отобрал очки у Шахтера. Заря нанесла Ворскле первое поражение в УПЛ, а Рух обыграл Львов благодаря автоголу.
Руслан Костышин подал в отставку с поста главного тренера Колоса после поражения 0:7 от Динамо. Ковалевская команда получит нового тренера, а сам Костышин будет работать вице-президентом клуба.
Бразилец Витиньо прошел медосмотр в Динамо. О трансфере могут объявить уже в понедельник.
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Лионель Месси дебютировал за ПСЖ, выйдя на замену в матче чемпионата Франции. Правда, забить форвард не смог.
Тоттенхэм стал лидером АПЛ, а Манчестер Юнайтед в тяжелом матче набрал очередные 3 очка.
В Серии А Милан, Наполи и Рома одержали победы и оторвались от Ювентуса, который имеет лишь одно очко после двух туров.
В Испании Барселона удержала победу над Хетафе. Все голы были забиты еще до перерыва.
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