Трансферы

Роман Яремчук официально перешел из Бенфики в Брюгге. Этот трансфер стал рекордным в истории бельгийского клуба.

Шахтер отклонил 30 млн евро за Мудрика от Эвертона, но трансфер еще может состояться. "Горняки" объявили окончательное решение по Траоре. Ворскла потеряла очередного игрока.

Украина

Металлист расписал ничью в уникальном матче УПЛ – игру транслировали сразу два телеканала. Александрия спасла победу над Минаем благодаря шедевру Цурикова.

Игорь Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможном уходе из Динамо после разгрома от СК Днепр-1. Корниенко в этом году уже не сыграет – Шахтер сообщил детали ужасающей травмы защитника.

В сеть слили фото новой гостевой формы Шахтера в стиле ВСУ. "Соперников понизить, поснимать очки, а самому получить 40 миллионов": Цыганык намекнул на закулисные игры Шахтера.

Мир

Звезду Барселоны избили в собственном доме. Кейн установил рекорд и ворвался в тройку бомбардиров АПЛ за всю историю.

Кавани стал игроком Валенсии. Вест Хэм оформил рекордный трансфер Пакета. Милан усилился лидером обороны Шальке за скромные деньги.