Главные новости футбола 29 апреля: молодые звезды Динамо на радаре итальянских клубов, Коваленко рвется в Европу

"Футбол 24 "представляет дайджест главных новостей за 29 апреля.

Украина

Виталий Миколенко стал одной из главных целей Милана на замену топ-защитнику. Молодой звездой Динамо заинтересован не только Милан. Денис Попов также находится под прицелом клубов Серии А – агенты начали работу.

Виктор Коваленко отказался от предложения Шахтера и хочет в Европу – украинец имеет варианты в Италии и АПЛ. Две бразильские звезды "горняков" все еще могут оказаться в Роме – Паулу Фонсека надеется на летнее усиление.

Шахтер выдвинул неожиданного кандидата на пост президента УПЛ. УАФ рассказала о планах по возобновлению чемпионата.

Европа

Ла Лига может возобновиться в начале июня – новый план выхода Испании из карантина. А вот Италия размышляет над концом сезона – Серия А может последовать примеру Франции и Нидерландов. Макрон давит на соседние страны с целью досрочного завершения сезона. Возобновление Бундеслиги под угрозой – в Германии снова фиксируют вспышку коронавируса.

Неймар в Барселону: экс-наставник ПСЖ надеется на возвращение бразильца в Испанию. Интер озвучил Барсе свои требования по трансферу Лаутаро – чемпион мира может стать разменной монетой. Дибала четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус – форвард Ювентуса болеет больше месяца. Новые владельцы Ньюкасла определились с приоритетным кандидатом на пост нового тренера.

Наши за границей

Юрий Вернидуб сотворил сумасшедший камбэк, но не вышел в финал Кубка Беларуси – 4 гола за 16 минут после замены Артема Милевского. Украинское дерби получилось прекрасным.

Украинец феерит игрой за Ювентус, работает с Роналду, но выбирает другую сборную – Украина рискует потерять талант.