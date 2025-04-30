Главные новости футбола 29 апреля: Арсенал проиграл ПСЖ и не дал шанса Зинченко в 1/2 ЛЧ, Реал массово теряет игроков
Состоялся первый полуфинал Лиги чемпионов 2024/25. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 29 апреля.
Украина
Жирона может вызволить Довбика из Италии. Рома определилась с ценой за украинца.
Лунин стал жертвой агрессии Беллингема – видео эмоций хавбека Реала после поражения в финале Кубка Испании.
Финал Кубка Украины 2024/25: стало известно время начала матча Шахтер – Динамо.
Лунин может покинуть Реал летом – агент уже встречался с руководством, известен самый активный претендент.
"Давали 15 миллионов, но установили ценник в 25": игрок Динамо рассказал о не реализованном переходе в Болонью.
Мир
ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике на удивление уверенно отыграла в Лондоне. Александр Зинченко просидел в запасе всю игру.
Реал продлит контракт с Куртуа, поставив под сомнение судьбу Лунина – мадридцы изменили принципам ради бельгийца.
Рюдигер и Васкес узнали сроки дисквалификации – с красной карточкой Беллингема не все так просто.
Кроме санкций, Реал массово теряет игроков и из-за новых травм.
"Думал, Раньери сбавит обороты": Довбик и Ко очаровали лучшего тренера Италии, шансы Интера и Барсы на финал ЛЧ.
Реал окончательно разочаровался в топ-игроке. Мадридцы готовятся к уходу первой звезды.
Легенда сборной Франции опозорился хуже Тотти – он принял предложение сыграть на России.
Реал выбрал временную замену Анчелотти – он уже выигрывал с мадридцами трофей.
В Испании протестуют против Роналдо – болельщики забрасывают поле матча с Барселоной фальшивыми купюрами.