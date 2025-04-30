Состоялся первый полуфинал Лиги чемпионов 2024/25. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 29 апреля.

Украина

Жирона может вызволить Довбика из Италии. Рома определилась с ценой за украинца.

Лунин стал жертвой агрессии Беллингема – видео эмоций хавбека Реала после поражения в финале Кубка Испании.

Финал Кубка Украины 2024/25: стало известно время начала матча Шахтер – Динамо.

Лунин может покинуть Реал летом – агент уже встречался с руководством, известен самый активный претендент.

"Давали 15 миллионов, но установили ценник в 25": игрок Динамо рассказал о не реализованном переходе в Болонью.

Мир

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике на удивление уверенно отыграла в Лондоне. Александр Зинченко просидел в запасе всю игру.

Реал продлит контракт с Куртуа, поставив под сомнение судьбу Лунина – мадридцы изменили принципам ради бельгийца.

Рюдигер и Васкес узнали сроки дисквалификации – с красной карточкой Беллингема не все так просто.

Кроме санкций, Реал массово теряет игроков и из-за новых травм.

"Думал, Раньери сбавит обороты": Довбик и Ко очаровали лучшего тренера Италии, шансы Интера и Барсы на финал ЛЧ.

Реал окончательно разочаровался в топ-игроке. Мадридцы готовятся к уходу первой звезды.

Легенда сборной Франции опозорился хуже Тотти – он принял предложение сыграть на России.

Реал выбрал временную замену Анчелотти – он уже выигрывал с мадридцами трофей.

В Испании протестуют против Роналдо – болельщики забрасывают поле матча с Барселоной фальшивыми купюрами.