"Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 28 сентября. Реакция на неудачу Александра Петракова и перспективы украинских команд.

Сборная Украины

"Петраков закончился": тренеру вспомнили все. Эксперты в соцсетях увидели, что Ярмоленко сдал, Малиновский как начало конца, призывы к Реброву. Комментарий экс-игрока национальной команды: "А у нас есть реальный кандидат на замену?" Разница между Петраковым и Шевой, открытие сборной Украины и проблема №1.

Авторское мнение: Петраков должен уйти – ставка на результат не сыграла, уровень футбола падает, истерическая изюминка приелась. Яремчук высказался откровенно: Вопрос в том, чтобы нас направили и показали, как играть в футбол. Ярмоленко дал мастер-класс журналистке, задавшей некомпетентный вопрос о Петракове.

Лига наций

Холанд с Украиной не сыграет, Англия может. Известны потенциальные соперники "сине-желтых" в Лиге наций 2024/25. Холанд поделился "золотой бутсой", кто лучший в Украины, Лунин среди топ-киперов – индивидуальные итоги Лиги наций.

Роналду снова вызывающе выбросил повязку капитана сборной – прошлый скандал имел трогательное завершение. Украина – Шотландия: болельщики выбрали "Льва матча", но самые высокие оценки получили другие игроки.

УПЛ

"Динамо и Ребров концептуально договорились": украинец получает большую зарплату в Аль-Айне, но готов к переменам. Скандальные трансферы украинцев во время войны: Ярмолюк и еще трое уехали как волонтеры, Кочергин "остался" в Украине, бегство через Крым. ФИФА игнорирует Шахтер и готова к суду с украинским клубом, пожаловался Сергей Палкин.