Главные новости футбола 28 сентября: Ярмоленко снова забил за Вест Хэм, Зинченко победно вернулся в Манчестер Сити

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 сентября.

Украинцы за рубежом

Андрей Ярмоленко в очередной раз забил за Вест Хэм, однако результат матча лондонцев оставил горький привкус. Главный тренер рассыпался в комплиментах для украинца.

Еще один украинец в чемпионате Англии Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити после несколько матчей перерыва. Как оказалось – это было на фарт. Вашему вниманию видео результативного матча "горожан".

Руслан Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч Серии А, но тренер высоко отозвался о хавбеке сборной Украины.

Европа

Ливерпуль продолжает свое победное шествие в чемпионате Англии, хотя на этот раз подопечным Клопа было очень непросто. Также состоялись еще несколько матчей 7-го тура АПЛ.

Роналду отметился очередным голом за Ювентус. В других поединках Серии А также было жарко.

Пока мадридское дерби разочаровывало болельщиков, Барселона своей победой подкрадывается к лидерам Ла Лиги.

6-й тур Бундеслиги не заставил скучать фанатов и подарил несколько неожиданностей.

Украина

Карпаты в родных стенах уступили новичку УПЛ. Вашему вниманию видео голов и обзор матча "зелено-белых".

Александрия уверенно размялась со Львовом перед ответственным поединком Лиги Европы. Видео лучших моментов встречи можно посмотреть на Футбол 24.

Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич в большом интервью рассказал о тяжелом характере Гармаша, трансферной политике киевского клуба и конспектах Лобановского.