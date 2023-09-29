Украина

УАФ просит всех членов УЕФА бойкотировать Россию – откликнулись 10 из 53. Норвегия присоединилась к нашей позиции.

Динамо из Кубка Украины выбил бывший электрик. Шевченко признался, планирует ли возвращаться в футбол после получения должности от Зеленского.

Наши за границей

Кривцов и Ко на глазах Месси и Зидана потерпели фиаско в финале Кубка США. Миколенко рискует пропустить матч против аутсайдера АПЛ.

Довбик как секретное оружие – в Испании восхищаются сенсационной Жироной, сравнивая с Баварией и Манчестер Сити. Артем прокомментировал исторический перформанс Жироны в Ла Лиге. Цыганков оценил успех команды, дав серьезное обещание болельщикам.

Мир

Рома разгромно проиграла Дженоа и гниет у зоны вылета – Малиновский получил ужасный сигнал от тренера. Зидан готов вернуться к работе и возглавить победителя ЛЧ.

Легенда Барселоны, который планирует поехать в Москву, рискует потерять работу – на него подали жалобу в ФИФА. Барселона получила новые обвинения во взяточничестве на миллионы евро.