toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 28 октября: Заря выставила на трансфер четырех игроков, Ярмоленко мог оказаться в Наполи

07:00 310 Читати українською
Главные новости футбола 28 октября: Заря выставила на трансфер четырех игроков, Ярмоленко мог оказаться в Наполи
Главные новости футбола 28 октября: Заря выставила на трансфер четырех игроков, Ярмоленко мог оказаться в Наполи

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 октября.

Украина

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"

Заря выставила четырех игроков на трансфер

Мир

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

Реал планирует избавиться Бейла и рассматривает варианты продажи валлийца уже зимой.

Ибрагимович, Вела и экс-вратарь Арсенала – МЛС обнародовала символическую сборную сезона.

Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

Украинцы за рубежом

"Тепер я знаю, хто мій отець": Зозуля розриває Іспанію голами – два історичні рекорди та негласний титул святого

Представитель агентской компании Ярмоленко заявил, что игрок имел шанс оказаться в Наполи.

Ярмоленко как лидер сезона дает наслаждение – "игрок матча" против Шеффилда по версии английских СМИ

blog_ava
Алиев рассказал, почему стал редко общаться с Милевским
08:50
153
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
38
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук