Главные новости футбола 28 октября: Барселона уничтожила Реал в Класико, Динамо сенсационно уступило Львову

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 октября.

Украина

Главным событием дня в УПЛ стало сенсационное поражение Динамо от Львова. Единственный мяч киевляне пропустили в первом тайме после быстрой контратаки – видео гола и обзор матча. Динамо потерпело второе поражение в чемпионате и отпустило Шахтер уже на 5 очков. Интересно, что обыграть киевлян смогли только львовские клубы (Карпаты и Львов), причем делали это на НСК Олимпийский.

Перед матчем игроки Динамо вышли на поле в специальных футболках в знак поддержки Андрея Ярмоленко, который восстанавливается после тяжелой травмы.

Наставник Динамо Александр Хацкевич, который выставил несколько экспериментальный состав, прокомментировал поражение своих подопечных.

В других поединках Карпаты разгромили Черноморец в Одессе со счетом 5:0, а Ворскла одержала волевую победу над Олимпиком.

Эль Класико

Барселона разгромила Реал в матче 10 тура Примеры. Хет-трик оформил Луис Суарес, еще по голу забили Коутиньо и Видаль – видео голов и обзор матча. Мадридцы сумели ответить лишь забитым мячом, автором которого стал Марсело. Благодаря этой победе каталонцы вернули себе лидерство в Примере, тогда как Реал занимает лишь 9 место.

Этот матч практически наверняка стал последним для Хулена Лопетеги в роли наставника Реала. По информации испанских СМИ, увольнение тренера – дело ближайшего времени, а новым наставником мадридцев должен стать Антонио Конте.

Другие топ-события

Лестер подтвердил, что владелец и президент клуба Вичай Шриваддханапрабха погиб в аварии вертолета. Вертолет с 5-ю пассажирами на борту вылетел из домашнего стадиона Лестера после матча с Вест Хэмом, однако практически сразу упал у самой арены. Только через сутки была официально подтверждена гибель всех, кто находился на борту.

Английские гранды Челси и Манчестер Юнайтед одержали очередные победы и продолжают находиться в группе лидеров. Арсенал потерял очки в поединке с Кристал Пэлас.

УЕФА обнародовал размер выплат участникам Лиги Европы 2017/18 – стало известно, сколько заработали Динамо и Заря.