Лига чемпионов

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал себе евровесну. Все решил ранний гол Матвиенко, а героем стал Ризнык. У "горняков" есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов – в последнем туре нужно обыграть Порту. Португальцы уступили Барселоне, которая впервые за 3 года вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Боруссия Д пробилась в плей-офф Лиги чемпионов из "группы смерти", одолев Милан, а ПСЖ спасся с Ньюкаслом на 90+8 благодаря пенальти. Манчестер Сити оформил невероятный камбек с РБ Лейпциг, отыгравшись с 0:2. Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио прошел в 1/8 финала ЛЧ.

Украина

УАФ официально анонсировала выборы президента и отстранила Записоцкого – известна дата ухода Павелко. "YouTube – самая большая библиотека знаний": в УПЛ работает 24-летний тренер, который любит шахматы, фрилансил, развивал TikTok.

Шахтер объявил о пополнении в тренерском штабе. Шахтер дожал Антверпен у Юношеской ЛЧ – автогол принес победу и сохранил скудные шансы, но Барселона их отобрала.

Наши за границей

Тренер Жироны сообщил неутешительные новости о Довбике. Артем сам раскрыл сроки своего отсутствия. Украинцы доминируют в топ-чемпионатах – Зинченко, Лунин и Малиновский попали в символические сборные.

Андрей Лунин удивлен строгим вердиктом Анчелотти – игроки Реала в шоке от поведения тренера и поддерживают украинца. Реал окончательно определился с судьбой Анчелотти.