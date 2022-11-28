Главные новости футбола 28 ноября: Месси продолжит карьеру в МЛС, Бельгия опозорилась на ЧМ, ничья Германии и Испании
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 28 ноября.
Чемпионат мира
Германия спасла ничью с Испанией в первом топ-матче ЧМ-2022. Неожиданный герой с периферии сломал игру и отдал отпор мощной "Фурии". Коста-Рика сенсационно обыграла Японию.
Бельгия опозорилась в матче с Марокко: провал Де Брюйне и Азара, уникальная смена вратаря, ужас Куртуа. Хорватия разгромила Канаду, выбив "кленовых" из Мундиаля.
Украина
Заря на заснеженном поле упустила победу в компенсированное время, но потеснила Динамо с третьего места УПЛ. Колос благодаря пенальти одолел Львов – бессмысленное удаление похоронило надежды Дулуба и Ко покинуть последнюю строчку. Карпаты снова проиграли Полесью и безнадежно отстали от лидера.
Трансферы
Лионель Месси выбрал следующий клуб – рекордная зарплата и 3 друга в придачу в бомбах от СМИ.
Арсенал настроен выиграть гонку за Мудрика. Брентфорд может отпустить Ярмолюка обратно в УПЛ.