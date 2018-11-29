Главные новости футбола 28 ноября: Коноплянка и 12 клубов – в плей-офф ЛЧ, фиаско Ливерпуля, Карпаты без тренера

Эпопея с местом проведения матча Ворскла – Арсенал завершилась. Без украинцев не обойдется в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вслед за Александром Зинченко там оказался Евгений Коноплянка в составе Шальке. "Футбол 24" представляет дайджест новостей дня.

Лига чемпионов

Еще 4 клуба пробились в 1/8 финала ЛЧ 2018/19. Среди них и Шальке. Евгений Коноплянка сыграл все 90 минут против Порту. Его команда уступила на выезде 1:3, но благодаря победе Локомотива над Галатасараем вместе со свои обидчиком вышла из группы.

В плей-офф пробилось в общем уже 12 клубов. Компанию Реала, Барселоне, Манчестер Сити, Ювентусу, Баварии, Роме, Манчестер Юнайтед и Аяксу 28 ноября составили Шальке, Атлетико, который прибил Монако (экс-форвард мадридцев Фалькао не реализовал пенальти), Боруссия Дортмунд (хватило ничьей с Брюгге) и Порту.

В центральном матче дня Ливерпуль уступил ПСЖ практически без шансов. Счет, хоть и минимальный, но Неймар, Мбаппе и компания создали гораздо больше угроз. Теперь парижане одной ногой в 1/8, ведь впереди матч с аутсайдером группы Црвеной Звездой. А вот Ливерпуль должен только побеждать Наполи, если хочет не вылететь в Лигу Европы.

Эпопея Ворскла – Арсенал. Карпаты без тренера

Последний домашний матч полтавского клуба в Лиге Европы 2018/19 таки перенесли в Киев. Бронзовые призеры прошлого сезона УПЛ до последнего боролись за право провести игру на родной арене, которую так старательно готовили. Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча является полным фиаско для всех сторон, объяснил "Футбол 24". Даже фанаты английского клуба выразили свое недовольство этим странным решением УЕФА.

Только в конце дня, за менее чем 24 часа до начала встречи стало окончательно известно, что Ворскла и Арсенал сыграют на НСК Олимпийский со зрителями. Авторитетные английские СМИ рапортовали, что игра вообще могла сорваться.

Мораиш официально покинул Карпаты. На этот раз львовский клуб до последнего не хотел прощаться с главным тренером, но в Корее бывшему ассистенту Моуринью предложили больше.

Отголоски матча Хоффенхайм – Шахтер

"Фонсека сильно рискнул, а теперь умывается шампанским": реакция соцсетей на Хоффенхайм – Шахтер. После матча фейсбуки, инстаграмы и твиттеры пестрели триумфальными постами и предчувствиями нового триумфа.

После Ворсклы теперь и команда Фонсеки может пострадать от введения военного положения и испуга соперников. Боссы следующего соперника "горняков" в Лиге чемпионов признались, что Лион не желает ехать в Харьков. "Повезло, что Хоффенхайм сравнял счет на 41-й минуте". Почему Тайсон – настоящий капитан, а Шахтер не примет Лион во Львове, рассказал легенда украинского футбола.

"Шахтер разбил мечту Хоффенхайма". Немецкие СМИ восхищаются ярким матчем и рассказывают о разъяренном Нагельсманне. "Команда Юлиана Нагельсманна выглядела лучше на поле в том числе и в меньшинстве, но гости выдали лучший финиш в увлекательной рисковой игре на встречных курсах", – отмечает ведущее издание Германии Kicker.