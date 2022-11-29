Чемпионат мира

Определились еще два участника плей-офф Мундиаля – Бразилия и Португалия досрочно вышли в 1/8 финала. Латиноамериканцы дожали Швейцарию пушкой Каземиро. Роналду сделал гол в ворота Уругвая без касания к мячу.

Камерун шокировал Сербию фантастическим камбеком за 3 минуты. Гана удержала победу над Южной Кореей в удивительной перестрелке с двумя дублями.

"Спасите Украину": итальянский футболист на ЧМ-2022 устроил акцию протеста во время матча Португалия – Уругвай. "Зомбированная ФИФА ничего не видит и не слышит": у болельщиков на ЧМ-2022 отобрали особое знамя Украины.

Украина

СК Днепр-1 потерпел первое поражение в сезоне УПЛ, а Кривбасс оформил камбек после гола Довбика. Рух в меньшинстве благодаря пенальти оформил камбек с Александрией. Этот брутальный матч завершился потасовкой, досталось даже Кучуку.

Генсека УАФ взяли под арест прямо в зале суда, а сегодня очередь Павелко.

Мир

В Ювентусе революция – совет директоров с Аньелли и Недведом уходят в отставку. Представитель Месси прокомментировал слухи о переезде аргентинца в МЛС. Состоялась жеребьевка Кубка Англии – Виталий Миколенко сыграет с Манчестер Юнайтед, а Челси встретится с Манчестер Сити.