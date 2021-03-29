Украина – Финляндия

Сборная Украины упустила победу над Финляндией во втором туре отбора на ЧМ-2022. "Сине-желтые" забили первыми в конце игры, но не удержали преимущество. Ошибка в защите привела к красной карточке для Виталия Миколенко и пенальти. Бущан не спас, как следствие, 1:1 – видео голов и обзор матча.

Теперь у нашей национальной команды два очка после двух туров и третье место в группе D. Однако, Андрей Шевченко похвалил футболистов и назвал главный недостаток в игре.

Отбор на ЧМ-2022

Завершился второй тур квалификации на Мундиаль в Катаре. В нашей группе Франция обыграла Казахстан, одержав первую победу в отборе – Килиан Мбаппе не забил пенальти, а уроженец Украины отметился автоголом.

Испания дожала Грузию в компенсированное время, Германия и Англия возглавили группы, очередные голы Левандовски. Разгром дня был зафиксирован в Дании, где местная сборная поиздевалась над Молдовой – 8:0.

Скандал с незасчитанным голом Криштиану Роналду в ворота Сербии. Португалец снял капитанскую повязку и досрочно ушел с поля, а затем объяснил мотивы своего поступка. К слову, арбитр матча извинился за ошибочное решение, которое лишило Португалию победы.

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