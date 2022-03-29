Украина

Динамо U-19 все же сыграет в Юношеской лиге УЕФА – утверждены дата и место проведения. Сборная Украины U-19 узнала даты матчей отбора на Евро-2022. Игроки сборной Украины могут готовиться к матчу против Шотландии с Металлистом. Луческу предложил объединить игроков Динамо и Шахтера в одну команду.

Таврия-Симферополь объявила о прекращении функционирования. Ракицкий сыграл за Металлист, а команда победила турок.

Трансферы

Тете все ближе к возвращению в родной клуб и даже готов играть без зарплаты. Шахтер блокирует отъезд Майкона в Бразилию. Две звезды Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко, но "горняки" опасаются, что трансфер в Вест Хэм удешевит игроков.

Война

Абрамовича и членов украинской делегации переговоров с Россией пытались отравить. Владелец Челси временно потерял зрение. Владимир Зеленский просит не налагать новые санкции на российского олигарха из-за участия в переговорах с оккупантами. Президент передал им в кремль записку.

Россия может покинуть европейский футбол – агрессоры рассматривают вариант членства в Азиатской конфедерации. Легионер Ворсклы вспомнил, как пешком покидал Украину – алчность пограничников и спасение из Хорватии. Милевский приобщился к гуманитарной помощи.