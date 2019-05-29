Главные новости футбола 28 мая: Вальверде остается в Барселоне, Милан уволил тренера и спортивного директора

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 мая.

Испания

Эрнесто Вальверде был в шаге от официального увольнения из Барселоны. Журналисты уверяли, что коучу уже сообщили об отставке. Следующим тренером "блаугранас" называли Роберто Мартинеса, однако в итоге руководство каталонского клуба сошлось на том, Вальверде останется на следующий сезон. Кроме этого, ПСЖ и Барселона готовят сенсационный обмен звездами – Неймар на Дембеле.

В Испании прогремел скандал с договорными матчами. Экс-игрок Реала и президент Уэски ​​арестованы, под подозрение попал поединок, который решил судьбу путевки в Лигу чемпионов. Рамос в Китай, киевский демарш Роналду, трансферы Азара, Неймара и Мбаппе – президент Реала Флорентино Перес ответил на все.

Италия

Милан решился на серьезные изменения – клуб прекратил сотрудничество со спортивным директором Леонардо и главным тренером Дженнаро Гаттузо. Рино подал в отставку и отказался от зарплаты за два года контракта. Он может остаться в Серии А после ухода из Милана – на специалиста претендуют сразу 2 клуба.

Во вражеском лагере неплохие новости. Ромелу Лукаку якобы согласовал контракт с Интером – зарплата форварда существенно уменьшится. Бельгиец поможет поднять результативность Серии А, ведь пока она солидно уступает лидеру топ-5 чемпионатов Бундеслиге.

Лига Европы

Сегодня состоится финал Лиги Европы-2018/19 с участием двух английских грандов – судьбу трофея решат Арсенал и Челси. Читайте наш анонс – там все, что нужно знать перед матчем.

Унаи Эмери заявил, что Арсенал будет бороться за Лигу чемпионов, а Маурицио Сарри считает, что победа в Баку сделает этот сезон для Челси просто замечательным. К слову, итальянский коуч психанул и покинул тренировку перед финалом Лиги Европы из-за конфликта своих подопечных.