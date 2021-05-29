Украина потеряла двух игроков перед Евро / Фото УАФ

Сборная Украины

Главная команда страны после непродолжительного перерыва вновь собралась для подготовки к Евро-2020. Есть неприятные новости – сразу двое игроков "сине-желтых" не смогут сыграть на турнире.

Украина U-21 опозорилась на Мемориале Лобановского, не забив ни одного гола. Подопечные Ротаня заняли последнее место.

Легенда сборной Украины Вячеслав Шевчук попал в громкий скандал. Полиция задержала экс-защитника, подозревая его в вождении в нетрезвом состоянии. Камеры зафиксировали неадекватное поведение Шевчука.

Европа

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Главные тренеры финалистов ЛЧ поделились мыслями перед финалом. Тухель назвал аутсайдера матча, а Гвардиола в свою очередь пригрозил своей команде "страданиями".

В лагере Манчестер Сити один из лидеров получил повреждение и рискует пропустить игру.

Английские фанаты заполонили улицы Порту, где уже успели спровоцировать масштабную драку с участием полиции.