Главные новости футбола 28 мая: Украина потеряла двух игроков перед Евро, Ювентус объявил имя нового тренера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 28 мая.
Сборная Украины
Главная команда страны после непродолжительного перерыва вновь собралась для подготовки к Евро-2020. Есть неприятные новости – сразу двое игроков "сине-желтых" не смогут сыграть на турнире.
Украина U-21 опозорилась на Мемориале Лобановского, не забив ни одного гола. Подопечные Ротаня заняли последнее место.
Легенда сборной Украины Вячеслав Шевчук попал в громкий скандал. Полиция задержала экс-защитника, подозревая его в вождении в нетрезвом состоянии. Камеры зафиксировали неадекватное поведение Шевчука.
Европа
Ювентус официально назвал имя нового тренера. Почему провалился Пирло, и какие перспективы у следующего специалиста – читайте в материале Футбол 24.
Реал официально объявил о своем первом звездном трансфере.
Жаркий сезон АПЛ завершился, и Футбол 24 собрал для вас самые яркие моменты турнира.
Лига чемпионов
Главные тренеры финалистов ЛЧ поделились мыслями перед финалом. Тухель назвал аутсайдера матча, а Гвардиола в свою очередь пригрозил своей команде "страданиями".
В лагере Манчестер Сити один из лидеров получил повреждение и рискует пропустить игру.
Английские фанаты заполонили улицы Порту, где уже успели спровоцировать масштабную драку с участием полиции.