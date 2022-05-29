Лига чемпионов

Реал выиграл 14-ю Лигу чемпионов, одолев Ливерпуль. Судьбу финала решил единственный гол Винисиуса. Героем матча стал Куртуа, который 9 сейвами дал Лунину мастеркласс. Андрей – третий украинец с кубком чемпионов после Шевы и волынского предателя.

Финал перенесли на 30 минут из-за провальной организации в Париже. Карло Анчелотти установил исторический рекорд Лиги чемпионов.

Украина

Украинские клубы определились с местом проведения еврокубков. Динамо не так, как другие. Динамо обнародовало свою позицию по проведению следующего чемпионата Украины. Карпаты и Эпицентр готовы пополнить Первую лигу. Довбик заинтересовал еще один клуб Серии А. Сборная Украины получила мощное усиление – приезд легионера и хорошие новости из лазарета.

Мир

Челси официально подтвердил смену владельца – Абрамович наконец-то продал клуб. Милан продал форварда победителю Лиги Европы. Конте переманил в Тоттенхэм одного из лидеров Интера.