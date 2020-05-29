Главные новости футбола 28 мая: АПЛ и Серия А официально возвращаются из карантина, Примера планирует безумный марафон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 мая.

Европа

АПЛ официально объявила дату возобновления сезона. Первый полноценный тур сыграют 19 июня. Впрочем, Зинченко топ-матчем возобновит английскую Премьер-лигу за несколько дней до того – 4 команды стартуют раньше других.

В Италии футбол вернется на той же неделе. Серия А стартует 20 июня, а вот полуфиналы национального кубка разогреют публику несколько раньше.

Ла Лига будет проводить все матчи вечером – назревает грандиозный марафон. В течение 32-х дней будут играть не менее 1 матча испанского первенства. К тому же Примера решила приостановить все встречи после 20-й минуты.

Украина

Уже в воскресенье состоится суперматч в рамках УПЛ – Шахтер примет Динамо на Олимпийском. Сергей Палкин выделил главную проблему обеих команд перед центральным поединком тура. Игорь Суркис считает, что Классическое будет напоминать товарищеский матч.

Лидер "горняков" вернулся в общую группу перед принципиальной встречей. "Бело-синие" накануне матча проведут две ночи на базе.

Дыминский перед продажей Карпат Смалийчук отказал другому инвестору в последний момент. Ахметов стал самым богатым украинцем по версии Forbes – президент Шахтера серьезно обеднел.

Наши за границей

Эдуард Соболь получил шанс оформить "золотой дубль" с Брюгге – финал Кубка Бельгии может быть сыгран. Игорь Худобяк продлил контракт с кипрским клубом.

Турция официально огласила дату возобновления сезона – украинские легионеры сразу сойдутся с грандами. Наши земляки в Венгрии будут играть с болельщиками на трибунах – есть строгие ограничения.