Украина – в 1/4 Евро-2022 по футзалу / UEFA

Украина

Сборная Украины по футзалу драматично вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" проиграли Португалии, пропустив на последних минутах. Команду Александра Косенко спасла Сербия, которая обыграла Нидерланды, уступая 0:2. Такой результат параллельного матча вывел Украину в четвертьфинал. Соперником "сине-желтых" станет Казахстан.

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