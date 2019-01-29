Главные новости футбола 28 января: Ракицкий стал игроком Зенита, Динамо потеряло Пиварича до конца сезона

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 января.

Ярослав Ракицкий перешел в Зенит

После многочисленных разговоров и слухов этот трансфер таки стал реальностью. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Зените – 29-летний защитник сборной Украины подписал контракт до лета 2022 года.

По неофициальной информации, Шахтер получит примерно 12 млн евро, а зарплата Ракицкого составит 2,5 млн евро за сезон. Сам Ярослав, отдавший первой команде Шахтера 10 лет, уже прокомментировал переход в Зенит.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин поблагодарил центрбека за годы в Шахтере и пожелал успеха в дальнейшей карьере. Поблагодарили Ракицкого и ультрас Шахтера, которые, правда, осудили его решение перейти именно в Зенит.

Трансферы, назначения, увольнения

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