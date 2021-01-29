Виктор Коваленко близок к Аталанте / фото из открытых источников

Украина

Молодежная сборная Украины получила соперников в квалификации чемпионата Европы-2023. Первое место группы гарантирует выход на Евро, а вот вторая позиция будет означать участие в плей-офф.

Мирча Луческу возьмет на сборы двух молодых игроков Динамо. Уже 29 декабря первая команда киевлян вылетит в Турцию. Также киевляне могут получить пополнение – экс-игрок "бело-синих" прилетел в Украину и встретился с Игорем Суркисом для обсуждения потенциального сотрудничества.

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Трансферы

Аталанта планирует подписать Виктора Коваленко еще в зимнее трансферное окно. По сообщениям итальянских изданий, Шахтер уже дал предварительное согласие на трансфер, а полузащитник сборной Украины в ближайшие выходные может пройти медобследование в Бергамо.

Тем временем Шахтер не смог переманить "нового Неймара". Бразильский клуб не принял предложение "горняков". Динамо же положило глаз на защитника из Дании.

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Мир

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