Главные новости футбола 28 января: Динамо одержало очередную победу, Матвиенко приблизился к Арсеналу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 января.
Украина
Динамо провело очередной спарринг на сборах, на этот раз соперником киевлян был Кайрат. Видео голов и обзор матча можно посмотреть по ссылке.
Сборная Украины определилась, где будет базироваться во время Евро-2020. УЕФА утвердил местоположение всех участников континентального первенства.
Почему от прихода Бенито и Ибрагима Каргбо может быть больше вреда для Динамо, чем пользы? Объясняет Сергей Тищенко для Футбол 24.
Европа
Лестер сконфузился в Кубке английской лиги, Астон Вилла выбила "лис" из турнира и вышла в финал. Милан совершил крутой камбэк с Торино – Ибрагимович стал одним из героев матча.
Интер объявил о подписании экс-хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена – самый громкий зимний трансфер на данный момент.
Зинченко ожидает безнадежное дерби Манчестера, долг Ливерпуля и охота на грандов в Испании – Футбол 24 представляет для вас анонс топ-5 матчей европейского мидвика.
Украинцы за рубежом
Испанские СМИ и фанаты поражены последней игрой Андрея Лунина. Футбол 24 собрал для Вас самые интересные отзывы, которые описывают новую жизнь украинца в Овьедо.
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может перейти в лондонский Арсенал – стороны согласовали почти все детали.