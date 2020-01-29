Главные новости футбола 28 января: Динамо одержало очередную победу, Матвиенко приблизился к Арсеналу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 января.

Украина

Динамо провело очередной спарринг на сборах, на этот раз соперником киевлян был Кайрат. Видео голов и обзор матча можно посмотреть по ссылке.

Сборная Украины определилась, где будет базироваться во время Евро-2020. УЕФА утвердил местоположение всех участников континентального первенства.

Почему от прихода Бенито и Ибрагима Каргбо может быть больше вреда для Динамо, чем пользы? Объясняет Сергей Тищенко для Футбол 24.

Европа

Лестер сконфузился в Кубке английской лиги, Астон Вилла выбила "лис" из турнира и вышла в финал. Милан совершил крутой камбэк с Торино – Ибрагимович стал одним из героев матча.

Интер объявил о подписании экс-хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена – самый громкий зимний трансфер на данный момент.

Зинченко ожидает безнадежное дерби Манчестера, долг Ливерпуля и охота на грандов в Испании – Футбол 24 представляет для вас анонс топ-5 матчей европейского мидвика.

Украинцы за рубежом

Испанские СМИ и фанаты поражены последней игрой Андрея Лунина. Футбол 24 собрал для Вас самые интересные отзывы, которые описывают новую жизнь украинца в ​​Овьедо.

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может перейти в лондонский Арсенал – стороны согласовали почти все детали.