Евро-2020

Чемпионат Европы подарил фантастический день с двумя невероятными матчами. Испания забавно дала фору, но перестреляла Хорватию в адской битве с 8 голами и вышла в четвертьфинал.

Швейцария выбила Францию ​​с Евро-2020, оформив камбэк и одержав победу в серии пенальти. Килиан Мбаппе стал антигероем "лотереи". Определилась третья пара 1/4 финала турнира.

Сборная Нидерландов готова уволить Франка Де Бура после сенсационного вылета с Евро-2020. У Роналду украли чемпионский автобус: португальцы занимаются очковтирательством, а Италия потирает руки.

Сборная Украины

Главная команда страны отправилась в Глазго на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Этот поединок станет первым для Украины в плей-офф европейских первенств. Александр Зубков не сыграет против скандинавов.

Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции ответил на ключевые вопросы перед матчем и вступился за своих игроков. Александр Зинченко озвучил рецепт выхода в четвертьфинал Евро. Тарас Степаненко призвал шотландцев поддержать нашу команду.

Украина и украинцы

Роман Яремчук заинтересовал Арсенал. Виктор Коваленко раскрыл подробности своих заработков в Аталанте – Шахтер платил гораздо меньше.

Динамо объявило список игроков на первый сбор – Луческу взял лучшего бомбардира УПЛ и еще одного потенциального новичка.