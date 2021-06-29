Главные новости футбола 28 июня: сумасшествие на Евро-2020 с сенсацией, сборная Украины прибыла на исторический матч
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 июня.
Евро-2020
Чемпионат Европы подарил фантастический день с двумя невероятными матчами. Испания забавно дала фору, но перестреляла Хорватию в адской битве с 8 голами и вышла в четвертьфинал.
Швейцария выбила Францию с Евро-2020, оформив камбэк и одержав победу в серии пенальти. Килиан Мбаппе стал антигероем "лотереи". Определилась третья пара 1/4 финала турнира.
Сборная Нидерландов готова уволить Франка Де Бура после сенсационного вылета с Евро-2020. У Роналду украли чемпионский автобус: португальцы занимаются очковтирательством, а Италия потирает руки.
Сборная Украины
Главная команда страны отправилась в Глазго на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Этот поединок станет первым для Украины в плей-офф европейских первенств. Александр Зубков не сыграет против скандинавов.
Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции ответил на ключевые вопросы перед матчем и вступился за своих игроков. Александр Зинченко озвучил рецепт выхода в четвертьфинал Евро. Тарас Степаненко призвал шотландцев поддержать нашу команду.
Украина и украинцы
Роман Яремчук заинтересовал Арсенал. Виктор Коваленко раскрыл подробности своих заработков в Аталанте – Шахтер платил гораздо меньше.
Динамо объявило список игроков на первый сбор – Луческу взял лучшего бомбардира УПЛ и еще одного потенциального новичка.