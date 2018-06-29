Главные новости футбола 28 июня: Стали известны все пары 1/8 ЧМ-2018, Реал уменьшил клаусулу Роналду в 10 раз

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 июня.
ЧС-2018
Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира-2018. Польша минимально обыграла Японию, однако команда из Поднебесной вышла в 1/8 финала Мундиаля. Сенегал потерпел минимальное поражение от Колумбии и покидает турнир из-за большего количества желтых карточек, чем у команды Японии. Впервые за 32 года ни одна команда из Африки не пробилась в плей-офф чемпионата мира.
Бельгия благодаря зрелищному голу Янузая одержала победу над Англией, а Тунис вырвал победу в матче с Панамой. Кстати, нападающий Туниса Бен-Юссеф забил 2500-й гол в истории чемпионатов мира.
Итак, после стадии группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Украина
Динамо интересуется защитником Сан-Паулу Таваресом, а Бешикташ готов отдать киевлянам голкипера Дениса Бойко бесплатно. Экс-хавбек Карпат Павел Ксендз покинул польскую Сандецию и находится в поисках нового клуба, а экс-голкипер Шахтера Антон Каниболоцкий попрощался с Карабахом. НАБУ подозревает братьев Суркисов в махинациях на сотни миллионов гривен в энергетической сфере, расследование продолжается.
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