Главные новости футбола 28 июня: Аргентина и Бразилия встретятся в 1/2 финала Копа Америка, дисквалификация Милана

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 июня.

Украина

Динамо проиграло Полесью в контрольном матче. В составе киевлян на поле вышел потенциальный новичок Матар Дийе – сенегальский форвард, принадлежащий Олимпику. Во втором тайме на поле появился еще один игрок на просмотре, представляющий словацкий клуб.

В свою очередь Александрия в контрольном матче обыграла Андерлехт.

Трансферы

Экс-капитан МЮ Антонио Валенсия вернулся на родину.

Шахтер отдал Валерия Бондаренко в аренду Витории Гимараэш, а Олимпик попрощался с Алексеем Гаем, который решил покинуть клуб. Чемпион мира Ефим Конопля стал игроком Десны.

Реал планирует подписать звезду Евро-2019 – трансфер может повлиять на перспективы Андрея Лунина. Барселона не отстает – каталонцы практически согласовали переход Антуана Гризманна.

Переход Руслана Малиновского из Генка в Серию А оказался под угрозой срыва. Роман Зозуля также может остаться в Альбасете.

Другие главные события

Определилась первая полуфинальная пара Копа Америка-2019 – Бразилия сыграет с Аргентиной. Хозяева турнира лишь в серии пенальти одолели Парагвай после рокового промаха динамовца Дерлиса Гонсалеса, а Лионель Месси и компания обыграли Венесуэлу.

Милан дисквалифицирован из еврокубков на сезон 2019/20. Соответствующее решение принял CAS. Место "россонери" в групповом турнире Лиги Европы займет Рома Паулу Фонсеки, а Торино стартует в квалификации.