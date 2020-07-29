Главные новости футбола 28 июля: Луческу вернулся в Динамо с обновлениями, Малиновский забил переломный гол

Луческу в Динамо

Румынский наставник прибыл в Киев, где в режиме легкой секретности возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому. Впрочем столичных фанатов этот жест не слишком впечатлил. С традиционной кричалкой "Ану-ка, давай-ка у**ывай отсюда" ультрас Динамо оскорбляли Луческу и не пустили дочь Суркиса на стадион, где играла спарринг команда U-19. Активные болельщики уже придумали новый лозунг на сезон. Владельцам клуба оно не очень понравится: "Суркисы – позор Динамо".

Между тем экс-наставник Шахтера определился со своими помощниками. Полный состав ассистентов Луческу в Динамо – микс легенд клуба и зарубежных специалистов. Неожиданно отпал "вечный" помощник Мирчи. По слухам, Шахтер убедил Спиридона отказаться от перехода в киевский клуб. В свою очередь Сергей Палкин опроверг свою роль в этом процессе. А вот Александр Денисов рассказал о холодной реакции Ахметова на тренера Динамо. Якобы Мистер не входит в круг интересов президента донецкого клуба.

В то же время босс Шахтера назвал директору каналов "Футбол" срок, после которого озвучит позицию по поводу назначения легендарного наставника "горняков" новым рулевым извечного соперника. Нужно ждать конца сезона ЛЕ. Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, опубликовав переписку тренера с Суркисом. Проходила она в очень оригинальном стиле и вызвала большие вопросы. В свою очередь румынские СМИ рассекретили новую зарплату Луческу в Динамо. Она значительно меньше, чем все думали, да и в предыдущих командах было побольше.

Неожиданные трансферы Суркиса и Зари

Динамо готово потратить 8 млн евро на первый трансфер для Луческу, если верить наиболее авторитетному из турецких спортивных сайтов. В то же время несколько трудно понять столь заоблачную для нынешних реалий клуба цену за центрбека Галатасарая. Украинские журналисты поспешили опровергнуть возможность трансфера, но перепутали рабочую ногу игрока, назвав ее правой – на самом деле она у бразильского легионера левая, а именно на эту позицию Суркис анонсировал трансфер.

Кроме того, Динамо заинтересовалось российским хавбеком, информируют уже источники из РФ. Здесь уже сумма отступных в 8 раз меньше, но на его основной позиции левого вингера выступают в Киеве лидеры нынешнего состава – Вербич и Де Пена. Заря официально подписала Назарину и Жуниньо. Неизвестна финансовая составляющая, но Трансфермаркт считает, что луганский клуб получил за Михайличенко 1,5 млн евро, а не 500 тысяч, как уверяли ранее. В то же время Заря нашла сенсационную замену Скрипнику, которого все активнее отправляют в СК Днепр-1. Тренеры, которые выводят свои команды в еврокубки, могут неожиданно сменить клубы.

Руслан Малиновский

Парма – Аталанта: Малиновский забил 8-й гол ловким ударом со штрафного. Руслан стал джокером, переломил игру в пользу своей команды, закончил серию неудач и бросил вызов Месси, превзойдя Лео и остальных футболистов из топ-чемпионатов Европы по голам с дальнего расстояния в 2020 году. Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини отметил роль Малиновского в успехах команды, которая может завоевать серебряные медали в последнем туре Серии А.