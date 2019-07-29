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Главные новости футбола 28 июля: Динамо выиграло Суперкубок Украины, Заря победой открыла новый сезон УПЛ

07:00 64 Читати українською
Главные новости футбола 28 июля: Динамо выиграло Суперкубок Украины, Заря победой открыла новый сезон УПЛ
Главные новости футбола 28 июля

"Футбол 24" представляет главные новости футбола за 28 июля.

Суперкубок Украины

Динамо одержало волевую победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины. "Горняки" большую часть игрового времени владели инициативой, но под занавес встречи дважды пропустили. Героями стали авторы голов Никита Бурда и Денис Гармаш – ассистировал обоим Карлос Де Пена.

Александр Хацкевич выиграл второй трофей в сотом матче во главе Динамо. Наставник "бело-синих" без особых эмоций проанализировал победу. Луиш Каштру, который сегодня официально дебютировал во главе Шахтера, заявил, что цель "горняков" – выиграть чемпионат.

Украина и украинцы

Стартовала Премьер-лига – в дебютном матче Заря минимально одолела Ворсклу. Игра была активной и интересной, команды подарили удовольствие. Единственный гол во встрече забил Богдан Леднев – этот мяч стал первым в новом сезоне УПЛ. Легендарный защитник Днепра и Металлиста подписал контракт с СК Днепр-1.

Роман Яремчук и Игорь Пластун не помогли Генту удержать победу в первом туре чемпионата Бельгии. Чемпион мира U-20 Даниил Сикан заинтересовал клуб из Нидерландов. Фанат Альбасете получил футболку Романа Зозули, предложив украинцу странный обмен.

Мир

Гарет Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом, но в последний момент трансфер сорвался. По информации прессы, звездный вингер Реала отказался от переезда в Китай из-за протеста семьи.

"Дайте Лунину долбаный шанс": Реал пропустил 7 голов – фанаты и испанские СМИ нашли виновных, а каталонцы смеются. В то же время Барселона готовит еще 4 громких трансфера: на радаре находятся два игрока, столько же – на выход.

Наполи сенсационно унизил Ливерпуль в спарринге – в ворота действующего обладателя Кубка чемпионов влетело 3 гола. Лион неожиданно обыграл Арсенал и стал обладателем Emirates Cup.

blog_ava
"Цель Шахтаря – стать чемпионом": Каштру прокомментировал поражение от Динамо в матче за Суперкубок
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