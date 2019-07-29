Главные новости футбола 28 июля: Динамо выиграло Суперкубок Украины, Заря победой открыла новый сезон УПЛ

"Футбол 24" представляет главные новости футбола за 28 июля.

Суперкубок Украины

Динамо одержало волевую победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины. "Горняки" большую часть игрового времени владели инициативой, но под занавес встречи дважды пропустили. Героями стали авторы голов Никита Бурда и Денис Гармаш – ассистировал обоим Карлос Де Пена.

Александр Хацкевич выиграл второй трофей в сотом матче во главе Динамо. Наставник "бело-синих" без особых эмоций проанализировал победу. Луиш Каштру, который сегодня официально дебютировал во главе Шахтера, заявил, что цель "горняков" – выиграть чемпионат.

Украина и украинцы

Стартовала Премьер-лига – в дебютном матче Заря минимально одолела Ворсклу. Игра была активной и интересной, команды подарили удовольствие. Единственный гол во встрече забил Богдан Леднев – этот мяч стал первым в новом сезоне УПЛ. Легендарный защитник Днепра и Металлиста подписал контракт с СК Днепр-1.

Роман Яремчук и Игорь Пластун не помогли Генту удержать победу в первом туре чемпионата Бельгии. Чемпион мира U-20 Даниил Сикан заинтересовал клуб из Нидерландов. Фанат Альбасете получил футболку Романа Зозули, предложив украинцу странный обмен.

Мир

Гарет Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом, но в последний момент трансфер сорвался. По информации прессы, звездный вингер Реала отказался от переезда в Китай из-за протеста семьи.

"Дайте Лунину долбаный шанс": Реал пропустил 7 голов – фанаты и испанские СМИ нашли виновных, а каталонцы смеются. В то же время Барселона готовит еще 4 громких трансфера: на радаре находятся два игрока, столько же – на выход.

Наполи сенсационно унизил Ливерпуль в спарринге – в ворота действующего обладателя Кубка чемпионов влетело 3 гола. Лион неожиданно обыграл Арсенал и стал обладателем Emirates Cup.