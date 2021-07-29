Украина

Владислав Кулач официально стал игроком Динамо. Лучший бомбардир предыдущей УПЛ длительное время был на просмотре в киевском клубе и сумел убедить Мирчу Луческу в своей квалификации. Динамо снова отпустило Владислава Дубинчака в СК Днепр-1.

Альянс объявил о снятии из чемпионата Украины и расформировании команды. "Снимаемся с Первой лиги и ликвидируем все свои футбольные проекты": президент клуба не планирует возвращаться в футбол. Президент ПФЛ рассказал об изменениях в Первой лиге после снятия Альянса.

Наши за границей

Состоялись очередные матчи квалификации Лиги чемпионов. Юрий Вернидуб оформил камбэк и идет дальше, драматический успех Игоря Пластуна, а этнический украинец Эрик Святченко в тяжелой дуэли выбил Селтик. Определились все пары 3-го раунда квалификации ЛЧ – украинцы получили мощных соперников.

"Сорвать джек-пот": Роман Яремчук должен покинуть Гент этим летом, но цена вопроса затягивает трансфер в топ-чемпионат. Владлен Юрченко не впечатлил Легию – польский клуб отклонил кандидатуру украинца. Андрей Ярмоленко завершил отпуск после Евро и уже тренируется с Вест Хэмом.

Футбольная Олимпиада

На Олимпиаде Бразилия победила в группе, Германия сенсационно вылетела, Испания выбила Аргентину, друг Лунина прибил Францию, а игрок из УПЛ заработал удаление. Определились все пары 1/4 финала футбольного турнира.