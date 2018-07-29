Главные новости футбола 28 июля: Динамо и Александрия вырвались в лидеры УПЛ, Лунин едет с Реалом в турне

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 июля.

УПЛ

В стартовом матче 2-го тура украинской Премьер-лиги Александрия вырвала победу у Зари. После поединка наставник луганчан Юрий Вернидуб поздравил Александрию с победой, а тренер хозяев Владимир Шаран заявил, что не ожидал старта из двух побед. Смотрите видео гола и обзор матча.

В другом матче дня Динамо на выезде обыграло Львов. Единственный гол в добавленное арбитром время забил воспитанник "горожан" Назарий Русин – смотрите видео забитого мяча и обзор встречи. Коуч "бело-синих" Александр Хацкевич сказал, что у него только одна претензия – реализация моментов. Зато наставник Львова Жилмар назвал Динамо очень сильной командой, а своим ребятам готов аплодировать.

Украинцы за рубежом

Хавбек Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на матч против Ипсвича. Украинец сыграл 64 минуты в поединке и принял участие в голевой атаке "молотков". Легендарный защитник Динамо, игравший в Англии, Сергей Балтача оценил перспективы Ярмоленко в АПЛ.

Защитник Евгений Макаренко дебютировал с победы за Андерлехт в чемпионате Бельгии. Еще один украинец – Роман Безус – провел весь матч за Сент-Трюйден.

Кипер Андрей Лунин полетел в Штаты на тренировочный сбор – Реал объявил заявку. Юная надежда, 8-летний Калашников из академии Барселоны заявил, что хочет играть за Украину.

Трансферы

Киевское Динамо не может продать своего самого высокооплачиваемого игрока – трансфер Дерлиса Гонсалеса снова сорвался.

Мадридский Реал отказался от идеи подписать Азара. Такое решение принял штаб мадридцев, поскольку Челси требует 200 млн фунтов за бельгийца.

Продолжает поиски клуба Бернард: агенты бразильца ведут переговоры с Миланом. Кроме этого, Бернард может стать в Монако заменой Лемару, который перешел в Атлетико.