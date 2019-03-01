Главные новости футбола 28 февраля: Шахтер подписал очередного новичка, Альба продлил контракт с Барселоной

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 февраля.

Шахтер подписал Тете

Донецкий Шахтер усилился очередным новичком. После Манора Соломона, Даниила Сикана и Валерия Бондаренко к рядам "горняков" присоединился бразильский атакующий хавбек Тете – соглашение рассчитано на 5 лет. Сам игрок уже прокомментировал переход, признавшись, что советовался с экс-футболистами Шахтера перед переездом в Украину.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, переговоры были очень длительными. Дончане прописали в контракте невероятную сумму отступных, которая составляет 150 млн евро.

"Футбол 24" вспомнил все самые дорогие трансферы в истории Шахтера.

Украина

Карпаты подписали Виктора Хомченко, ранее уже выступал за "львов". Луганская Заря близка к трансферу бразильского хавбека, а Черноморец арендовал исландского форварда.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал слухи об интересе Динамо к Марьяну Шведу, который в итоге подписал контракт с Селтиком. К слову, львовяне официально представили и своих новичков – полузащитников Карима Йоду и Мартина Онглу.

Мир

Поединок 1/8 финала Лиги Европы Челси – Динамо пройдет в присутствии болельщиков. УЕФА решил не наказывать лондонский клуб за поведение фанатов.

Определился второй финалист Кубка Испании – им стала Валенсия, которая минимально одолела Бетис и сыграет в финале против Барселоны. Каталонцы тоже получили хорошую новость – Жорди Альба продлил контракт с клубом до 2024 года.

Капитан Реала Серхио Рамос получил наказание от УЕФА. Защитник дисквалифицирован на еще один матч Лиги чемпионов за умышленное получение желтой карточки.

Фулхэм уволил Клаудио Раньери. Итальянец проработал в команде чуть больше трех месяцев, а на тренерской скамье его заменит бывший футболист Челси.