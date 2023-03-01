Национальная сборная

Ротань официально стал временным тренером сборной Украины до назначения Реброва. Руслан определился со штабом национальной команды.

Новый наставник ответил на вопросы, которые волнуют фанатов сборной, в частности, относительно Коноплянки. Ярмоленко участвовал в согласовании кандидатуры тренера.

Украина

Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана. Шапаренко близок к полному восстановлению от травмы.

Шахтер разгромил Минай в первом своём матче весенней части чемпионата. Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, а Сикан оформил дубль.

Трансферы

Динамо отправило свой 5-миллионный трансфер в очередную аренду. Киевляне зимой пытались подписать экс-вингера Ливерпуля, но потерпели фиаско. Йовичевич намекнул на трансфер Шахтера и анонсировал возвращение 2 важных игроков. Заря объявила о переходе чемпиона мира U-20.