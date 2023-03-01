Главные новости футбола 28 февраля: сборная Украины получила нового тренера, избиение от Шахтера, конец еврокубков Руха
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 февраля.
Национальная сборная
Ротань официально стал временным тренером сборной Украины до назначения Реброва. Руслан определился со штабом национальной команды.
Новый наставник ответил на вопросы, которые волнуют фанатов сборной, в частности, относительно Коноплянки. Ярмоленко участвовал в согласовании кандидатуры тренера.
Украина
Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана. Шапаренко близок к полному восстановлению от травмы.
Шахтер разгромил Минай в первом своём матче весенней части чемпионата. Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, а Сикан оформил дубль.
Трансферы
Динамо отправило свой 5-миллионный трансфер в очередную аренду. Киевляне зимой пытались подписать экс-вингера Ливерпуля, но потерпели фиаско. Йовичевич намекнул на трансфер Шахтера и анонсировал возвращение 2 важных игроков. Заря объявила о переходе чемпиона мира U-20.