Украина

Константин Жеваго задержан во Франции на горнолыжном курорте. Украина готовит экстрадицию почетного президента Ворсклы.

Под Бахмутом погиб тренер-реабилитолог, сотрудничавший с Динамо. Список жертв на фронте пополнил и воспитанник Карпат.

Техническое поражение в чемпионате Украины. Дисквалифицированный игрок выходил на поле и забил победный гол.

Трансферы

Челси официально подписал сенсационного бомбардира из Норвегии – первый зимний трансфер клуба.

Ливерпуль завершил трансфер Коди Гакпо из ПСВ. Нападающий сборной Нидерландов уже прошел медосмотр и подписал контракт

Трансфер Малиновского: Аталанта поставила важное условие Тоттенхэму и остальным покупателям. Возможно, именно поэтому один из претендентов на украинца уже отказался от его подписания.

Мир

Манчестер Сити победил Лидс и вернулся на вторую позицию АПЛ. Эрлинг Холанд сделал дубль, установил рекорд и превзошел Лионеля Месси.

ПСЖ чуть не опозорился с аутсайдером Лиги 1 – Неймар был удален за симуляцию, капитан забил своим и чужим, Мбаппе принес победу на последних секундах.