Главные новости футбола 28 декабря: смерти на фронте, Ливерпуль завершил топ-трансфер
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 28 декабря.
Украина
Константин Жеваго задержан во Франции на горнолыжном курорте. Украина готовит экстрадицию почетного президента Ворсклы.
Под Бахмутом погиб тренер-реабилитолог, сотрудничавший с Динамо. Список жертв на фронте пополнил и воспитанник Карпат.
Техническое поражение в чемпионате Украины. Дисквалифицированный игрок выходил на поле и забил победный гол.
Трансферы
Челси официально подписал сенсационного бомбардира из Норвегии – первый зимний трансфер клуба.
Ливерпуль завершил трансфер Коди Гакпо из ПСВ. Нападающий сборной Нидерландов уже прошел медосмотр и подписал контракт
Трансфер Малиновского: Аталанта поставила важное условие Тоттенхэму и остальным покупателям. Возможно, именно поэтому один из претендентов на украинца уже отказался от его подписания.
Мир
Манчестер Сити победил Лидс и вернулся на вторую позицию АПЛ. Эрлинг Холанд сделал дубль, установил рекорд и превзошел Лионеля Месси.
ПСЖ чуть не опозорился с аутсайдером Лиги 1 – Неймар был удален за симуляцию, капитан забил своим и чужим, Мбаппе принес победу на последних секундах.