Динамо готово прощаться с целой командой игроков. Ливерпуль и Тоттенхэм чудом лишаются очков в чемпионате Англии. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей 28 декабря 2021 года.

Динамо

Киевский клуб готов к кардинальным решениям. Луческу предложило Динамо Бухарест 12 футболистов действующего чемпиона Украины. Это подтвердил главный тренер румынской команды, экс-защитник донецкого Шахтера Стойкан.

Динамо назвало лучшего игрока в 2021 году. За победителя Шапаренко проголосовали 35% фанатов киевлян. Полное доминирование украинских исполнителей в топ-3.

Динамо оказалось не тем – звезда Бока Хуниорс выбрал Москву, а не Киев. Похоже, завершилась трансферная эпопея с колумбийским легионером, который был оценен в более чем 10 миллионов евро.

Украина

Определилась четверка претендентов на звание лучшего игрока в УПЛ. Впервые с 2014-го без представителей Шахтера. В квартете избранных только один футболист представляет не Динамо.

Шевченко заразился коронавирусом. Проблемы Дженоа на этом не завершились, вылетел и опытный капитан. Экс-тренер сборной Украины чувствует себя хорошо и болеет без симптомов. Между тем, уже зимой команду Шевченко могут усилить палач Манчестер Юнайтед, форвард из России и еще два исполнителя.

"У нас мало таких футболистов": Маркевич выбрал лучшего молодого игрока Украины. Знаменитый наставник объяснил, почему считает футболиста Шахтера особенным. В то же время Мудрик отреагировал на предложение из АПЛ. "Решение о переходе принимает только один человек", – скромно отметил молодой украинец.

Ингулец подписал экс-полузащитника Днепра. Начало серии "сумасшедшего усиления", которое анонсировал Александр Поворознюк?

"У Тайсона были капризы маленького ребенка". В эксклюзивном интервью для "Футбол 24" экс-капитан Карпат рассказал о переезде в США, сломанном носе Ищенко и Дыминском в раздевалке.

Мир

Тоттенхэм не смог переиграть Саутгемптон, Вест Хэм без Ярмоленко разгромил Уотфорд, а Кристал Пелас легко победил Норвич. В Англии начался безумный тур. Команда лидера сборной Украины опередила подопечных Конте в гонке вблизи зоны ЛЧ. Итальянский тренер стал первым в истории, не проигравшим ни одного из 7 дебютных матчей во главе Тоттенхэма в АПЛ. "Шпоры" потеряли кучу моментов, так как счет вполне мог быть даже разгромным.

Аналогично споткнулся и вице-лидер Премьер-лиги. Лестер удержал сенсационную победу над Ливерпулем. Мерсисайдцы отпустили Манчестер Сити в отрыв. Салах лишь во второй раз в истории своих выступлений на английских полях промахнулся с пенальти. Команда Клоппа, как и Тоттенхэм, наиграла почти на 3 ожидаемых гола, но соперник реализовал свой минимум.

Роналду хочет перейти в Барселону и будет снимать дом Месси – жестокий розыгрыш каталонской прессы в испанский День дурака взбудоражил сердца многих болельщиков.

Ферран Торрес официально перешел в Барселону из Манчестера Сити. Первый громкий трансфер Хави. Сумма отступных была установлена ​​на уровне миллиарда евро.