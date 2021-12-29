Украина

Донецкий Шахтер тайно продлил контракт с Хочолавой. В свою очередь переговоры между Динамо и Байером по трансферу Драговича пока заморожены.

Сергей Стороженко покинул Металлист 1925 – в руководстве клуба появился бывший игрок Шахтера. Экс-наставник Карпат Роман Санжар очертил условия для своего возвращения к тренерской работе.

АПЛ

Матч Эвертон – Манчестер Сити отменили из-за вспышки коронавируса в команде Гвардиолы. Манкунианский клуб раскрыл имена двух инфицированных.

Лондонский Челси не смог переиграть Астон Виллу, а Лестер расписал ничью с Кристал Пэлас и вернулся на 2-е место в таблице. Челси – Астон Вилла – 1:1 – видео голов и обзор битвы за топ-4.

Другие топ-события

Итальянская Рома попытается подписать Яремчука – трансферу форварда сборной Украины препятствуют определенные трудности. Кроме того, он получил наказание за грубый фол во время "дуэли украинцев" в Бельгии.

Ханс-Дитер Флик стал человеком года по версии Kicker. Тем временем Месси обошел Роналду в топ-100 игроков года, но оба проиграли.