Главные новости футбола 28 августа: Заря готовится к ответному матчу с Эспаньолом, определились участники Лиги чемпионов / ФК Аякс

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 августа.

Заря – Эспаньол

Луганская Заря продала все билеты на матч квалификации Лиги Европы против Эспаньола. Хавбек команды Артем Громов поделился ожиданиями перед поединком против испанского клуба.

Виктор Скрипник пообщался с прессой перед решающим матчем квалификации Лиги Европы, а тренер Эспаньола озвучил свой план на встречу с луганчанами.

Трансферы

Испанская Барселона и ПСЖ сделали серьезный шаг к трансферу Неймара. Каталонцы надеются представить бразильца уже в четверг.

Миланский Интер договорился с Манчестер Юнайтед относительно аренды Алексиса Санчеса – чилиец уже прилетел в Италию для подписания контракта с "нерадзурри".

Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Сампдории или Роме. Кроме того, президент римлян одобрил трансфер Тайсона.

Другие топ-события

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс уверенно одолел АПОЭЛ, Брюгге и Славии хватило скромных побед для выхода в групповой этап. Теперь определились все участники группового этапа сезона 2019/20 главного еврокубка.

В Кубке английской лиги Лестер в серии пенальти перестрелял Ньюкасл, Бернли сенсационно уступил Сандерленду. Тем временем во французской Лиге 1 Лилль разбил Сент-Этьен, а Марсель одержал первую победу в сезоне.