"Футбол 24" представляет дайджест топ-событий за 27 августа 2022 года. Илья Забарный и Роман Яремчук имеют все шансы на смену клуба, где-то рядом и Руслан Малиновский.

Украина

Заря победила Львов в эффектной перестрелке с удивительным голом на финише. Верес на последних секундах дожал Ворсклу – нефарт Фелипе, "режим Месси" от Пасича и нетипичный для УПЛ азарт.

Оба победителя возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины с максимальным показателем в 6 очков. В другом матче дня Металлист 1925 года удержал ничью с Черноморцем. Команда Романа Григорчука набрала первый балл, Непогодов 2 тур подряд взял пенальти.

Динамо стартует в ЛЕ матчем против Фенербачхе. Стало известно расписание поединков киевлян в сезоне 2022/23.

Шахтер начнет в ЛЧ 2022/23 с РБ Лейпциг. УЕФА определил и календарь матчей "горняков" в главном еврокубковом турнире.

Топ-чемпионаты

Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд. Бруну Фернандеш наконец-то забил, дебют Каземиро со скамейки запасных и очередной провальный выход Роналду.

Эвертон потерял первую победу в АПЛ – Миколенко стал худшим игроком матча среди одноклубников. Виталий упустил супермомент и легализовал ключевой гол Брентфорда. Команда украинца повисла вплотную над зоной вылета.

Арсенал дожал Фулхэм в эмоциональном матче АПЛ – ощутимая потеря Зинченко, искупление антигероя позволяет вспомнить золотые годы. Александр, несмотря на неожиданный вылет от легкой травмы, стал заметным действующим лицом игры. Команда Зины только третий раз в истории выиграла все 4 стартовых поединка Премьер-лиги. Раньше это завершалось золотом и серебром.

Ливерпуль забил 9 голов Борнмуту, причем Салах не отличился ни одним результативным действием за 90 минут. Египтянин загубил 2 фантастических момента, но все компенсировал Фирмино – дубль плюс 3 ассиста. Дебютный хет-трик Холанда за Манчестер Сити уничтожил сенсацию – команда Гвардиолы проигрывала 0:2 до 53 минут. Челси в меньшинстве одолел Лестер с ассистами от обоих фланговых защитников и дублем Стерлинга.

Трансферы

Заборный близок к трансферу в АПЛ. Лондонский клуб сделал официальное предложение Динамо. Английские фанаты уже думают-гадают, куда перейдет защитник сборной Украины. Илью больше всего ждут в Тоттенхеме, хотя вспоминают и о Челси, с которым его также связывали в предыдущие месяцы.

Бенфика выставила Яремчука на трансфер. Португальцы хотят заработать после посредственного сезона украинца. Форвард сборной Украины не сыграл ни минуты за лиссабонский клуб уже дважды подряд. Однако Яремчук может покинуть Бенфику при одном ключевом условии – Гонсалу Рамуш должен остаться. Севилья, готовящая предложение, сенсационно уступила Альмерии. Подопечные Лопетеги выдали худший старт чемпионата за 41 год.

Конте дал зеленый свет на трансфер Малиновского. Тоттенхэм уже подготовил деньги, однако лондонцы все еще думают, а их предложение сначала взять посмотреть Руслана в аренду Аталанту не слишком устраивает. Также одному из лидеров АПЛ нужно сначала избавиться от балласта, чтобы выполнять подобные операции.