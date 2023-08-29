Украина

Ярмоленко отправился за границу из-за проблем с коленом. Андрей имеет шанс восстановиться до матчей сборной Украины против Англии и Италии.

Оболонь в напряженном матче расписала ничью с Кривбассом. Заря определилась с новым тренером, но испытывает трудности с его назначением.

Трансферы

Ветеран Динамо продолжит карьеру в Европе – стороны согласовали переход. Сидорчук также имел возможность покинуть Динамо ради европейского первенства.

Русин подписал контракт с Сандерлендом – источник озвучил сумму и условия сделки. Динамо может подписать защитника из Европы.

Мир

Реал, Барселона и Ко рисковали завершить с еврокубками из-за скандального президента, но УЕФА занял пассивную позицию.

Реал подтвердил худшие опасения относительно травмы Винисиуса. Саудовская Аравия предлагает Ливерпулю за Салаха астрономические 150 млн евро.