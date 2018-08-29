Главные новости футбола 28 августа: Динамо вылетело из Лиги чемпионов, Ярмоленко дебютировал в основе Вест Хэма

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 августа.

Динамо бесславно вылетело из Лиги чемпионов

Киевское Динамо расписало нулевую ничью с амстердамским Аяксом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и покинуло турнир. Смотрите видеообзор матча. В первой игре голландцы обыграли киевлян со счетом 3:1, поэтому команде Хацкевича надо было забивать минимум два гола и не пропускать ни одного. Однако Аякс полностью контролировал поединок, нанес около 30 ударов в сторону ворот Бойко и заслуженно пробился в основной розыгрыш ЛЧ. Динамо удовлетворится выступлениями в Лиге Европы.

Несмотря на поражение Динамо нападающий киевлян Владислав Супряга установил уникальное достижение в истории украинского гранда. А вот фанаты команд устроили драку с пиротехникой, в результате чего были задержаны 9 человек.

Пробился в групповой этап Лиги чемпионов АЕК Дмитрия Чигринского, вдевятером расписав ничью с Видеотоном. Янг Бойз прошел загребское Динамо.

Ярмоленко дебютировал в основе Вест Хэма

Украинский вингер впервые попал в основанный состав Вест Хэма на официальный матч. Дебют Ярмоленко состоялся на поле Уимблдона в матче 1/32 Кубка английской лиги. По ходу игры "молотобойцы" уступали в счете, однако после удаления одного из игроков хозяев поля Вест Хэм сумел вырвать победу. Андрей Ярмоленко провел на поле 90 минут и был заменен перед финальным свистком.

Перед матчем наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал, почему не всегда ставит Ярмоленко в старте.

Динамо хочет датчанина и главные трансферы дня

Полузащитник датского Митьюлланда Миккели Дуелунд может вскоре оказаться в киевском Динамо. Сумма трансфера должна составить около 4 миллионов евро. А вот трансфер Фегули в киевский клуб может сорваться из-за высоких финансовых аппетитов игрока.

Форвард Барселоны Пако Алькасер продолжит карьеру в дортмундской Боруссии, а хавбек Ромы Кевин Стротман решил перебраться в Марсель.