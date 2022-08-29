"Футбол 24" представляет дайджест топ-событий за 28 августа 2022 года. Динамо и Шахтер сыграли с противоположным успехом. Левандовски и Бензема устроили заочную перестрелку.

Украина

СК Днепр-1 разгромил Динамо. Мало было таких матчей за всю историю чемпионата Украины. Шедевр экс-динамовца положил начало историческому фиаско. Луческу потерял еще и Попова, а Пихаленок показал класс, которого не хватило киевлянам.

"Это мог быть мой последний матч, а не Забарного": Луческу был в ярости после сокрушительного фиаско Динамо в УПЛ. Также досталось Беседину и другим факторам поражения.

УПЛ: Шахтер в большинстве вырвал победу над Кривбассом. Первый гол родился в страшных муках и после жуткой травмы Корниенко. Досталось также Кривцову, Судакову и Мудрику. Сам наставник "горняков" Игор Йовичевич назвал матч кровавым.

Топ-чемпионаты

Барселона разгромила Вальядолид благодаря шедевральному дублю Левандовски. У Дембеле два ассиста, Кунде спас от гола.

Реал дожал Эспаньол в первом матче без Каземиро. Чуамени отдал дебютный ассист, Бензема оформил дубль, начав забивать после 88 минуты. Заочное бомбардирское противостояние с Левандовски стартовало. У Карима 3 забитых мяча плюс голевой пас, у Роберта 4 взятия ворот.

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки, спасшись от поражения из Монако. Результативная обрезка Месси, гол ценой травмы и удивительный пенальти Неймара.

Зинченко рискует пропустить следующий матч Арсенала в АПЛ – известны первые подробности травмы украинца.

Тоттенхэм благодаря дублю Кейна, который еще и не забил пенальти, одолел Ноттингем и утвердился на 3 позиции (Манчестер Сити впереди из-за лучшей разницы голов). Также в воскресенье Вест Хэм впервые победил, а Ньюкасл спасся от поражения с Вулверхэмптоном.

Трансферы

Яремчук покидает Бенфику и возвращается в чемпионат Бельгии. Португальское издание Record рапортует о неожиданном изменении в вопросе тринсфера нападающего сборной Украины.

Швед уже на полпути к Шахтеру. Украинец больше не нужен бельгийской команде.

Соперник Динамо намерен подписать одного из сенсационных лидеров чемпионата Франции.