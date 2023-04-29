Украина

Стартовал 23-й тур УПЛ. Шахтер одолел Колос, проиграв первый тайм, но сняв все вопросы после перерыва. Верес обыграл Львов в матче с 5-ю голами, прервав рекордную серию без побед.

Динамо в большинстве переиграло Металлист – аномальные герои спасают дебют Шовковского с неоднозначным судейством. После игры исполняющий обязанности главного тренера нашел слабое место в игре Динамо.

Сергей Ребров сформировал шорт-лист своих ассистентов в тренерском штабе сборной Украины – среди них легенды.

Наши за границей

Владислав Кочергин эффектным голом приобщился к разгрому. Команда украинца находится в шаге от чемпионства Польши и может оформить титул уже в следующем туре.

Ребров и Ярмоленко проиграли Кубок президента ОАЭ. Вингер сборной Украины приобщился к голам в свои и чужие ворота, но все решила серия пенальти, в которой пробили 28 ударов. Аль-Айн не реализовал два пенальти и отдал трофей сопернику.

Эдуард Соболь стал одним из лучших, но Страсбур уступил Лиону – сантиметры сорвали шедевр.

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Боруссия сенсационно потеряла очки – Дортмунд снова облажался, Бавария может похоронить чемпионскую интригу.