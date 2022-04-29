Еврокубки

Состоялись первые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Айнтрахт чудом обыграл Вест Хэм в ЛЕ – команда Ярмоленко заслужила гораздо большее. РБ Лейпциг на последних минутах вырвал победу у Рейнджерс. В ЛК Лестер расписал ничью с Ромой, а Фейеноорд перестрелял Марсель в битве с пятью голами.

Украина

Динамо упустило победу над Динамо Загреб в благотворительном матче. Ванат забил 4 гола за менее чем 48 часов, Довбик снова проявил себя. Шахтер планирует провести поединок с Манчестер Сити. Андрей Павелко сообщил, что некоторые украинские клубы могут прекратить свое существование.

Коноплянка вместе с Зозулей и игроками Динамо помогает украинской армии. Шахтер рассматривает польский стадион для домашних игр в Лиге чемпионов. Миколенко сообщил о компании, которая наживается на армии.

Мир

МЮ выстрадал ничью с Челси – Роналду принес очко, хотя все должно было завершиться избиением имени Джеймса. Ральф Рангник нашел новую работу – он возглавит сборную Австрии. Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем. Появилась информация, что скончался Мино Райола, однако слухи быстро опровергли, даже сам агент написал "с того света".